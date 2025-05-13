Пожежа в будинку прем’єра Британії: затримано підозрюваного в умисному підпалі

У Лондоні правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку, пов’язаного з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За даними слідства, упродовж доби було скоєно підпали вхідних дверей двох будинків у північному Лондоні.
Один із них, як вважають правоохоронці, належить Стармеру та нині здається в оренду. Інциденти сталися в неділю та в ніч на понеділок.
Також розглядається можливий зв’язок із ще однією пожежею в автомобілі, що сталась раніше в тому ж районі.
У поліції підтвердили, що затриманий підозрюється у підпалі з метою створення загрози життю.
Його взяли під варту у вівторок, 13 травня. Постраждалих внаслідок пожеж не було, однак пошкоджено вхід до будівлі.
Через те, що майно пов’язане з публічною особою, розслідування веде Контртерористичне командування. Усі три інциденти наразі розглядаються як підозрілі.
Нагадаємо, що у понеділок сталася пожежа в будинку прем'єра Великої Британії Кіра Стармера.
Причина загоряння була невідома, але в поліції підтверджували, що ніхто не постраждав.
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