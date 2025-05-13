Пожар в доме премьера Британии: задержан подозреваемый в умышленном поджоге

По данным следствия, в течение суток были совершены поджоги входных дверей двух домов в северном Лондоне.

Один из них, как считают правоохранители, принадлежит Стармеру и сейчас сдается в аренду. Инциденты произошли в воскресенье и в ночь на понедельник.

Также рассматривается возможная связь с еще одним пожаром в автомобиле, который произошел ранее в том же районе.

В полиции подтвердили, что задержанный подозревается в поджоге с целью создания угрозы жизни.

Его взяли под стражу во вторник, 13 мая. Пострадавших в результате пожаров не было, однако поврежден вход в здание.

Из-за того, что имущество связано с публичным лицом, расследование ведет Контртеррористическое командование. Все три инцидента пока рассматриваются как подозрительные.