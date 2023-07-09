Пожежа на АЗС в Києві: поліція встановлює обставини

Столичні правоохоронці встановлюють обставини ДТП внаслідок якого сьогодні, 9 липня, сталося загорання АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву національної поліції України.

За даними правоохоронців, до поліції Києва надійшло повідомлення про загорання авто та автозаправної станції на Броварському проспекті. На місці події виїхали слідчо-оперативна група поліції Києва з розслідування ДТП, лікарі та працівники ДСНС, які ліквідували пожежу.

Фото: поліція почала розслідувати справу пожежі на АЗС (npu.gov.ua)

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Ауді", 2002 року народження, не впорався із керуванням та здійснив зіткнення із колонкою на автозаправній станції, у результаті чого й сталося загорання.

Зараз правоохоронці опитують свідків автопригоди та проводять першочергові слідчі дії.

Наразі відомо про трьох потерпілих, зокрема водій авто і пасажир, 2006 року народження, а також оператор АЗС, 1975 року народження, отримали опіки різного ступеня тяжкості.

Пожежа на АЗС

Сьогодні, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа.

Зазначається, що вогнеборці вже займаються ліквідацією пожежі на АЗС у Дніпровському районі. До гасіння залучили 30 осіб особового складу та 5 одиниць техніки.

Про все, що відомо щодо пожежі на столичній АЗС можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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