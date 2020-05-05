Пожежі в Житомирській і Чорнобильській зоні локалізували

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Наразі в областях пожежники гасять окремі осередки тління

Станом на сьогодні у Житомирській та Київській областях пожежники локалізували усі осередки лісових пожеж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, у Чорнобильській зоні відчуження наразі всі пожежі локалізовані. Однак, пожежники гасять окремі осередки тління торф’яників в осередках пройдених вогнем. До гасіння залучено 210 осіб та 74 одиниці техніки.

А у Житомирській області пожежі локалізували поблизу Лугинського та Олевського районів. Крім того, пожежникам вдалося приборкати 3 осередки загорання лісової підстилки поблизу с. Можари, с. Острови та с. Усове Овруцького району. Наразі вогнеборці надають допомогу працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучено 114 чоловік та 28 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській області через підпал сухої рослинності загинула жінка. Зі слів очевидців, бабуся вирішила спалити залишки сухої рослинності на власній присадибній ділянці.