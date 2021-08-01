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Пожары в Турции: 8 погибших, более 850 пострадавших

Автор: РБК-Украина

Пожары в Турции: 8 погибших, более 850 пострадавших. Уже 107 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни. Но пока не взяты под контроль 5 пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ITV.

"Из 203 человек, пострадавших от пожаров в Мармарисе и Бодруме, 186 были выписаны. В Мармарисе у нас один погибший. Все 154 человека, пострадавшие от пожара в Мерсине, были выписаны после завершения лечения", - написал в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджу.

Береговая охрана и два военно-морских корабля патрулируют в море для возможной эвакуации, если она потребуется.

Напомним, что пожары продолжают угрожать двум курортным городам в Турции.

Также украинские спасатели показали тушения пожаров в Турции.

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Турцияпожар