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Пожары в Луганской области: в трех районах ситуация остается сложной

Автор: Артур Родивилов

Борьба с пожарами в Луганской области продолжается. Вдоль линии разграничения на территории трех районов пока ситуация остается сложной, поскольку там в зону поражения попали десятки населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем на всех 7 очагах пожаров составляет более 20 тысяч га. Авиацией в течение дня на территории области совершено 162 сброса (504 тонны воды).

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Пожарные продолжают тушение огня. Так, на окраине села Смоляниново Новоайдарского района огнем пройдено более 1,4 тысячи га лесных насаждений, в результате порывов ветра периодически наблюдается возникновение пожара в районе населенных пунктов Боровеньки, Щедрищево и Пурдовка.

Там благодаря применению наземных сил и авиации спасатели не допустили распространения огня на населенные пункты. В ведомстве подчеркнули, что эвакуация жителей не понадобилась.

При этом вблизи села Болотенное Станично-Луганского района наблюдается возгорание свыше 6 га камыша и сухой растительности. К тушению привлекли 100 человек и 15 единиц техники.

Также сообщается о четырех очагах пожаров, которые удалось локализовать, три из них - вечером 3 октября, еще один пожар локализовали днем ​​ранее.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что площадь пожаров в Луганской области превысила 20 тысяч гектаров.

Также стало известно, что количество жертв сильных пожаров в Луганской области возросло до 11 человек. Спасатели обнаружили тело еще одной женщины.

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