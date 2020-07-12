Пожары в Луганской области: тлеет древесина на отдельных участках, открытого огня нет

По состоянию на 12 июля в Луганской области не осталось открытого огня в очагах лесных пожаров. Тлеет лесная подстилка и древесина в отдельных очагах возгорания.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 12 июля 2020 открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины (16, 22, между 27 и 35, 139, 141 кварталах Боровского и в кварталах 37, 46 Ахтырского лесничеств). Всего к ликвидации пожара привлечены 690 человек и 176 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля в Луганской области возникли пожары в лесах, а высокая температура воздуха и сильные ветры способствовали быстрому перемещению огня.

В результате пострадали люди - в больницу обратился 71 человек, 5 человек погибли.

Также в Луганской ОГА ранее спрогнозировали, когда смогут полностью потушить огонь в регионе.

Пострадавшие от пожаров получат по 300 тысяч грн каждому, у кого полностью уничтожен дом, по 50 тысяч на ремонт тех домов, которые частично пострадали. Также по 20 тысяч будет отдельно выплачено каждому пострадавшему на личные нужды. Деньги должны выплатить к середине следующей недели.



Также сообщалось, что полиция рассматривает три версии возникновения пожара в Луганской области.