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Пожары в Луганской области: спасатели не взяли под контроль еще один очаг огня

Автор: Максим Зайченко

В понедельник, 5 октября, спасателям не удалось взять под контроль еще один из 10 очагов пожаров в Луганской области. Остальные очаги огня или локализовали, или ликвидировали.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 18:00 семь очагов ликвидировано, два очага локализованы. Принимаются меры по локализации еще одного очага пожаров", - говорится в сообщении.

Всего к тушению привлекли около 2500 человек и более 250 единиц техники. Авиация ГСЧС в течение дня сбросила 246 тонн воды в зонах распространения огня.

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Отметим, масштабные лесные пожары в Луганской области вспыхнули 30 сентября. Спасатели сообщали, что площадь пожаров составила около 20 тысяч гектаров.

Ранее РБК-Украина писало, что число жертв сильных пожаров в Луганской области возросло до 11 человек.

Также сообщалось, что в Станично-Луганском районе Луганской области в результате пожаров начали детонировать снаряды, которые не разорвались.

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Новости Украины ЛуганскпожарГСЧС