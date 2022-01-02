UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пожары в Колорадо: два человека пропали без вести

Автор: Дмитрий Кузнецов

В субботу власти Колорадо объявили о пропаже без вести двух человек в результате лесных пожаров, которые уничтожили сотни домов в регионе. Их поиски продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Как сообщила пресс-секретарь округа Боулдер Дженнифер Черчилль, два человека пропали без вести. "Мы ищем их", - добавила она.

По словам губернатора Колорадо Джареда Полиса, огонь уничтожил по меньшей мере 500 домов, а десятки тысяч местных жителей были вынуждены бежать из охваченных пламенем районов.

"У семей было всего несколько минут, чтобы положить все, что они могли, - своих животных, своих детей - в машину и уехать", - пояснил он.

Напомним, в конце декабря 2021 года в штате Колорадо вспыхнули лесные пожары. Власти объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки