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Пожежі в Колорадо: двоє людей зникли безвісти

Автор: Дмитрий Кузнецов

У суботу влада Колорадо оголосила про зникнення безвісти двох людей в результаті лісових пожеж, які знищили сотні будинків в регіоні. Їх пошуки тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Як повідомила прессекретар округу Боулдер Дженніфер Черчилль, двоє людей пропали безвісти. "Ми шукаємо їх", - додала вона.

За словами губернатора Колорадо Джареда поліса, вогонь знищив щонайменше 500 будинків, а десятки тисяч місцевих жителів були змушені тікати з охоплених полум'ям районів.

"У сімей було всього кілька хвилин, щоб покласти все, що вони могли, - своїх тварин, своїх дітей - в машину і виїхати", - пояснив він.

Нагадавши, наприкінці грудня 2021 року в штаті Колорадо спалахнули лісові пожежі. Влада оголосила в регіоні режим надзвичайної ситуації.

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