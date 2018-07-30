В Калифорнии жертвами лесных пожаров стали 6 человек

Число жертв лесных пожаров возросло

В результате лесных пожаров в Калифорнии (США) погибли 6 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Спасатели обнаружили тело человека, который не эвакуировался, несмотря на предупреждения. Личность погибшего шериф не раскрыл.

По словам шерифа округа, в его управление поступили сообщения о как минимум семи пропавших без вести.

Вместе с тем, агентство Reuters сообщает, что в общей сложности таковыми числятся не менее 17 человек.

Отметим, из-за пожара в течение недели были эвакуированы почти 40 тыс. человек. За минувшие сутки площадь возгорания немного увеличилась, огнем охвачено свыше 360 кв. км. Борьбу со стихией ведут более 3,5 тыс. пожарных, задействованы около 20 вертолетов. Пламя по-прежнему удалось локализовать лишь на 5%.

Напомним, 27 июля сообщалось, что при тушении лесного пожара в Северной Каролине (США) погиб один человек, еще трое пострадали. Все потерпевшие являются сотрудниками пожарной бригады.