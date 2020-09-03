Пожары в Харьковской области возникли одновременно в трех районах - ОГА

Пожары в Харьковской области 2 сентябре возникли одновременно в трех районах - в Двуречанском, Чугуевском и Шевченковском. В Двуречанском районе минимум три очага пожара.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

По словам главы администрации Алексея Кучера, пожар пока не остановили, но скорость его распространения уменьшилась в связи с тем, что ветер утих.

"Пожары возникли сегодня странным образом в трех районах. Кроме Двуречанского, еще в Чугуевском и Шевченковском. И очаги находились в разных местах", - сказал он.

Всего огонь уничтожил 22 дома. Большинство людей отказались от расселения во временное жилье. По меньшей мере 100 человек готовы разместить в местах, которые готовились для обсервации больных коронавирусом.

Также глава ОГА заверил, что вопрос компенсации за утраченное жилье будет решен оперативно и в ближайшее время.

Как известно, в Харьковской области 2 сентября вспыхнули пожары. В результате чрезвычайного происшествия из двух сел эвакуировали 52 человека. Один человек обратился в больницу из-за отравления угарным газом.

РБК-Украина писало, что в Харьковской области в результате пожара полностью уничтожен населенный пункт.