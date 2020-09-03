Пожары в Харьковской и Луганской областях: причины и последствия

Фото: пожар в Луганской области (facebook.com pressjfo.news)

Масштабные пожары охватили Харьковскую и Луганскую области. Второй день спасатели продолжают ликвидацию очагов возгорания. Более 30 человек пострадало, огонь полностью уничтожил поселок. Все, что известно на данный момент - в материале РБК-Украина.

Причина пожаров

Возгорание в Луганской области началось 2 сентября вследствие высокого уровня пожарной опасности из-за очень жаркой погоды и засухи, а распространение огня на большие территории (1,2 тыс. га) произошло от сильных порывов ветра до 20 м/с.

В штабе ООС заявили, что причиной пожара на Луганщине могли стать поджоги со стороны боевиков ЛДНР. На это указывает характер распространения огня и одновременное возгорание сразу в нескольких местах.

До ліквідації пожеж на Луганщині залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки До ліквідації пожеж на Луганщині залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних Сил України, ДСНС України та інших складових сил оборони Об'єднаних Сил Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 2 вересня 2020 р.

По предварительной информации, причиной пожара в Харьковской области является человеческий фактор, но также рассматривается и возможность поджога.

Пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин сообщил, что на месте работают группы правоохранительных органов. Проводится проверка и беседы с местными жителями.

Общая площадь возгорания - свыше 1,5 тыс. га

Днем 2 сентября начался пожар на территории двух районов Харьковской области. Возгорание в лесном массиве Двуречанского района быстро распространилось из-за сильных порывов ветра, охватив около 500 га территории.

Огонь достиг населенных пунктов Горобиевка и Гряниковка, где уничтожил 20 жилых домов. Было эвакуировано 52 человека, один пострадавший обратился за медицинской помощью с симптомами отравления угарным газом.

К тушению пожаров было привлечено 395 спасателей, специальная техника, авиация и пожарный поезд.

Фото: пожары в Харьковской области (dsns.gov.ua)

К полудню 3 сентября угрозы населенным пунктам не наблюдалось. Мониторинг ситуации с воздуха продолжают осуществлять два самолета АН-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС.

Также возгорание сухой травы, камыша и хвойной подстилки произошло в Клугино-Башкировке Чугуевского района. Огонь охватил территорию размером 10 гектаров. К утру 3 сентября спасателям удалось ликвидировать очаги открытого пламени.

В Луганской области 2 сентября было зафиксировано 24 случая возгорания сухой травы на территории более 1200 га. Пламя уничтожило 13 нежилых строений.

Фото: тушение пожара в Луганской области (facebook.com/pressjfo.news)

Силами спасателей к 11:00 3 сентября удалось ликвидировать очаги в районе села Бараниковка Кременского района, в Трехизбенском лесничестве, два очага в Станично-Луганском районе вблизи села Геевка и между селом Болотенное и пгт Станица Луганская. Ликвидация 3-х очагов все еще продолжается.

Для тушения огня дополнительно прибыла техника из Днепропетровской, Полтавской, Донецкой областей, привлечено более 600 спасателей.

Данные о жертвах

Глава МВД Арсен Аваков во время брифинга в Харьковской области сообщил, что в пожарах пострадало 33 человека. Они были вынуждены покинуть свои дома. 22 домохозяйства частично или полностью разрушены.

На Луганщине во время пожара один человек погиб, еще двое получили сильные ожоги и были госпитализированы.

В пресс-центре ООС сообщили, что во время тушения огня в Луганской области двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги.

Один военный, которого считали безвести пропавшим, погиб. Тело старшины Артема Бондаренко нашли под завалами блиндажа.

Пострадавшим выплатят компенсацию

Пострадавшие от лесных пожаров получат компенсации в течение месяца. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Тем, кто остался без жилья, выплатят около 300 тысяч гривен. Люди, которые пострадали меньше - получат меньшую компенсацию. На месте будет работать специальная комиссия, которая оценит последствия пожара", - сообщил глава МВД.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал от местных администраций оперативно оценить ущерб, чтобы как можно быстрее оказать материальную помощь пострадавшим.