Пожежі в Харківській і Луганській областях: причини і наслідки

Фото: пожежа в Луганській області (facebook.com pressjfo.news)

Масштабні пожежі охопили Харківську та Луганську області. Другий день рятувальники продовжують ліквідацію осередків займання. Понад 30 людей постраждало, вогонь повністю знищив селище. Все, що відомо на даний момент - в матеріалі РБК-Україна.

Причина пожеж

Займання в Луганській області почалося 2 вересня внаслідок високого рівня пожежної небезпеки через дуже спекотну погоду та посуху, а поширення вогню на великі території (1,2 тис. га) відбулося від сильних поривів вітру до 20 м/с.

У штабі ООС заявили, що причиною пожежі на Луганщині могли стати підпали з боку бойовиків ЛДНР. На це вказує характер поширення вогню і одночасне загоряння відразу в декількох місцях.

До ліквідації пожеж на Луганщині залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки До ліквідації пожеж на Луганщині залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних Сил України, ДСНС України та інших складових сил оборони Об'єднаних Сил Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 2 вересня 2020 р.

За попередньою інформацією, причиною пожежі в Харківській області є людський фактор, але також розглядається і можливість підпалу.

Прес-секретар Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області Ігор Лупандін повідомив, що на місці працюють групи правоохоронних органів. Проводиться перевірка і бесіди з місцевими жителями.

Загальна площа загоряння - понад 1,5 тис. га

Вдень 2 вересня почалася пожежа на території двох районів Харківської області. Займання в лісовому масиві Дворічанського району швидко поширилося через сильні пориви вітру, охопивши близько 500 га території.

Вогонь досяг населених пунктів Горобіївка і Гряниківка, де знищив 20 житлових будинків. Було евакуйовано 52 людини, один потерпілий звернувся за медичною допомогою з симптомами отруєння чадним газом.

До гасіння пожеж було залучено 395 рятувальників, спеціальна техніка, авіація і пожежний поїзд.

Фото: пожежі в Харківській області (dsns.gov.ua)

До полудня 3 вересня загрози населеним пунктам не спостерігалося. Моніторинг ситуації з повітря продовжують здійснювати два літаки АН-32П і вертоліт Мі-8 ДСНС.

Також загоряння сухої трави, очерету і хвойної підстилки сталося в Клугино-Башкирівці Чугуївського району. Вогонь охопив територію розміром 10 гектарів. До ранку 3 вересня рятувальникам вдалося ліквідувати осередки відкритого полум'я.

У Луганській області 2 вересня було зафіксовано 24 випадки загоряння сухої трави на території понад 1200 га. Полум'я знищило 13 нежитлових будівель.

Фото: гасіння пожежі в Луганській області (facebook.com/pressjfo.news)

Силами рятувальників на 11.00 3 вересня вдалося ліквідувати осередки в районі села Бараниківка Кремінського району, в Трьохізбенському лісництві, два вогнища в Станично-Луганському районі поблизу села Геївка і між селом Болотене і смт Станиця Луганська. Ліквідація 3-х осередків все ще триває.

Для гасіння вогню додатково прибула техніка з Дніпропетровської, Полтавської, Донецької областей, залучено понад 600 рятувальників.

Дані про жертви

Глава МВС Арсен Аваков під час брифінгу в Харківській області повідомив, що в пожежах постраждало 33 людини. Вони були змушені покинути свої будинки. 22 домогосподарства частково або повністю зруйновані.

На Луганщині під час пожежі одна людина загинула, ще двоє отримали сильні опіки і були госпіталізовані.

У прес-центрі ООС повідомили, що під час гасіння вогню в Луганській області двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали термічні опіки.

Один військовий, якого вважали безвісти зниклим, загинув. Тіло старшини Артема Бондаренко знайшли під завалами бліндажа.

Постраждалим виплатять компенсацію

Постраждалі від лісових пожеж отримають компенсації протягом місяця. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Тим, ​​хто залишився без житла, виплатять близько 300 тисяч гривень. Люди, які постраждали менше - отримають меншу компенсацію. На місці працюватиме спеціальна комісія, яка оцінить наслідки пожежі", - повідомив глава МВС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вимагає від місцевих адміністрацій оперативно оцінити збиток, щоб якомога швидше надати матеріальну допомогу постраждалим.