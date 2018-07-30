Пожары в Греции: число жертв возросло до 91

Судьба еще 25 человек до сих пор неизвестна

Число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 91. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные экстренные службы.

Судьба еще 25 человек до сих пор неизвестна. Ранее стало известно о 86 погибших. Пропавших без вести продолжает искать береговая служба при содействии дайверов-волонтеров. В воскресенье в храмах по всей стране прошли поминальные службы.

Отметим, пожар вспыхнул 23 июля в деревне Иметь, расположенной в 40 километрах к северо-востоку от Афин. Распространение огня произошло очень быстро-за сильных порывов ветра. Основная версия причин возгорания - небывалая жара. Власти также рассматривают версию поджога.

Напомним, премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров вблизи Афин. Украинцев среди погибших нет.

Вчера сообщалось, что в греческих городах Мате и Восточной Аттике, из-за пожара погибли по меньшей мере 87 человек.

Ранее РБК-Украина писало, военные опубликовали видео последствий смертельных пожаров в Греции.