Пожежі у Греції: кількість жертв зросла до 91

Доля ще 25 осіб досі невідома

Кількість жертв від лісових пожеж у Греції зросла до 91. Про це повідомляє AP з посиланням на місцеві екстрені служби.

Доля ще 25 осіб досі невідома. Раніше стало відомо про 86 загиблих. Зниклих безвісти продовжує шукати берегова служба за сприяння дайверів-волонтерів. У неділю в храмах по всій країні пройшли поминальні служби.

Зазначимо, пожежа спалахнула 23 липня в селі Мати, розташованої в 40 кілометрах на північний схід від Афін. Поширення вогню відбулося дуже швидко через сильні пориви вітру. Основна версія причин загоряння - небувала спека. Влада також розглядають версію підпалу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив триденну жалобу в країні у зв'язку з загибеллю десятків людей внаслідок пожеж поблизу Афін. Українців серед загиблих немає.

Вчора повідомлялось, що в грецьких містах Маті та Східній Аттиці, через пожежі загинуло щонайменше 87 людей.

Раніше РБК-Україна писало, військові оприлюднили відео наслідків смертельних пожеж у Греції.