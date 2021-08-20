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Пожары во Франции: огонь уничтожил уже более восьми тысяч гектаров леса

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Франция, Пятница 20 августа 2021 17:44
Пожары во Франции: огонь уничтожил уже более восьми тысяч гектаров леса фото: пожары во Франции уничтожили уже более восьми тысяч гектаров леса (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В южной части Франции продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь уже уничтожил 8 100 гектаров леса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что в результате пожара погибли два человека. 50-летний мужчина погиб в собственном доме в Гримо, примерно в 12 километрах от Сен-Тропе, и 32-летняя женщина в том же городе.

Префект региона Вар Эвенс Ричард сообщил журналистам, что пожар считают стабильным, то есть пока огонь не распространяется. Чиновник предупредил, что повышение температуры и изменение направления ветра на выходных могут изменить ситуацию.

«Мы не можем исключить нового возобновления пожара», - сказал он.

Огонь уже уничтожил 8 100 гектаров лесов и другой растительности, в частности виноградников.

Стоит отметить, что в этом году мощные лесные пожары произошли в Турции, Болгарии, Албании, Северной Македонии, Греции, Италии, Испании, Португалии, Израиля, Туниса, Алжира и Марокко.

Напомним, что в департаменте Вар на юго-востоке Франции вспыхнули масштабные лесные пожары.

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