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Пожежі у Франції: вогонь знищив вже понад вісім тисяч гектарів лісу

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Франція, П'ятниця 20 серпня 2021 17:44
Пожежі у Франції: вогонь знищив вже понад вісім тисяч гектарів лісу фото: пожежі у Франції знищили вже понад вісім тисяч гектарів лісу (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У південній частині Франції тривають масштабні лісові пожежі. Вогонь вже знищив 8 100 гектарів лісу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що в результаті пожежі загинули дві людини. 50-річний чоловік загинув у власному будинку в Грімо, приблизно в 12 кілометрах від Сен-Тропе, і 32-річна жінка в тому ж місті.

Префект регіону Вар Евенс Річард повідомив журналістам, що пожежу вважають стабільною, тобто поки вогонь не поширюється. Чиновник попередив, що підвищення температури і зміна напрямку вітру на вихідних можуть змінити ситуацію.

"Ми не можемо виключити нового відновлення пожежі», - сказав він.

Вогонь вже знищив 8 100 гектарів лісів та іншої рослинності, зокрема виноградників.

Варто відзначити, що цього року потужні лісові пожежі сталися в Туреччині, Болгарії, Албанії, Північній Македонії, Греції, Італії, Іспанії, Португалії, Ізраїлю, Тунісу, Алжиру і Марокко.

Нагадаємо, що у Департаменті Вар на південному сході Франції спалахнули масштабні лісові пожежі.

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