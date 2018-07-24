Риск возникновения новых пожаров по-прежнему высок

Из-за пожаров в Швеции сгорело 25 тыс. гектаров леса. Об этом сообщает The Local.

Как отмечает издание, пожары уже нанесли ущерб стране в объеме 900 млн шведских крон (87 млн евро, - ред.).

Общее количество лесных пожаров в стране сократилась с 80 на прошлой неделе до 21 по состоянию на сегодня.

Но власть предупреждает, что риск возникновения новых пожаров как и раньше высок. Ожидается, что максимальные температуры на территории Швеции в ближайшие дни будут сохраняться на отметке 30 градусов по Цельсию.

Площади сегодняшних пожаров значительно больше за пожары в Вестманланде. В 2014 году там сгорели 14 тыс. гектаров и эти лесные пожары на тот момент считались самыми серьезными за последние 40 лет.

Отметим, что восемь стран ЕС помагают Швеции в борьбе с лесными пожарами. Это Франция, Италия, Германия, Литва, Дания, Португалия, Польша и Дания.

Швеции было предоставлено 7 пожарных самолетов, 7 вертолетов, 60 единиц транспорта и более 340 человек персонала для тушения пожаров.