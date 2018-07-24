Через пожежі у Швеції згоріло 25 тис. гектарів лісу

Ризик виникнення нових пожеж як і раніше високий

Через пожеж у Швеції згоріло 25 тис. гектарів лісу. Про це повідомляє The Local.

Як зазначає видання, пожежі вже завдали збитків країні у обсязі 900 млн шведських крон (87 млн євро, - ред.).

Загальна кількість лісових пожеж у країні скоротилась з 80 минулого тижня до 21 станом на сьогодні.

Натомість влада попереджає, що ризик виникнення нових пожеж як і раніше високий. Очікується, що максимальні температури на території Швеції у найближчі дні зберігатимуться на позначці 30 градусів за Цельсієм.

Площі сьогоднішніх пожеж значно більші за пожежі у Вестманланді. У 2014 році там згоріли 14 тис. гектарів і ці лісові пожежі на той момент вважалися найсерйознішими за останні 40 років.

Відзначимо, що вісім країн ЄС допомагають Швеції у боротьбі з лісовими пожежами. Це Франція, Італія, Німеччина, Литва, Данія, Португалія, Польща та Данія.

Швеції було надано 7 пожежних літаків, 7 вертольотів, 60 одиниць транспорту та більше 340 осіб персоналу для гасіння пожеж.