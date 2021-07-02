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Из-за пожаров в Канаде эвакуировали больше 1000 человек: есть погибшие и пропавшие

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Канада, Пятница 02 июля 2021 07:52
Из-за пожаров в Канаде эвакуировали больше 1000 человек: есть погибшие и пропавшие Фото: из-за пожара в Канаде эвакуировали больше 1000 человек (twitter.com/ianbremmer)
Автор: Наталья Скороход

Из-за лесного пожара в Канаде, который уничтожил большую часть небольшого западного городка Литтон, эвакуировали больше тысячи человек. Также известно, что есть жертвы и пропавшие без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Местные СМИ сообщают, что пара в возрасте 60 лет погибла в результате пожара, однако нет официальных подтверждений их смерти. Официальные лица Британской Колумбии сообщили на брифинге, что некоторые жители пропали без вести, и заявили, что большинство домов и построек в Литтоне потеряно.

"Город получил структурные повреждения, сгорело 90% деревни, в том числе центр города", - сообщил член парламента Брэд Вис.

Он сказал, что пожар также нанес серьезный ущерб гидроэлектростанциям Британской Колумбии и шоссе, ограничив подъезд к Литтону по дороге.

Кроме того, в последние 24 часа в Британской Колумбии было зарегистрировано 62 новых пожара, что вынудило власти издать новые приказы об эвакуации, от которых пострадали около 700 человек в регионе Карибу Британской Колумбии.

Мэр Литтона Ян Полдерман приказал всем в городе, где проживает 250 человек, выехать поздно в среду. Жителям еще 87 домов к северу от Литтона также было приказано уехать в среду.

Напомним, что пожар в Канаде вызван рекордной жарой. Он уничтожил городок Литтон.

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