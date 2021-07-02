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Через пожежі в Канаді евакуювали більше 1000 осіб: є загиблі і зниклі

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Канада, П'ятниця 02 липня 2021 07:52
Через пожежі в Канаді евакуювали більше 1000 осіб: є загиблі і зниклі Фото: через пожежу в Канаді евакуювали більше 1000 осіб (twitter.com/ianbremmer)
Автор: Наталья Скороход

Ради лісової пожежі в Канаді, який знищив більшу частину невеликого західного містечка Літтон, евакуювали більше тисячі людей. Також відомо, що є жертви і зниклі безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що пара у віці 60 років загинула в результаті пожежі, проте немає офіційних підтверджень їх смерті. Офіційні особи Британської Колумбії повідомили на брифінгу, що деякі жителі пропали безвісти, і заявили, що більшість будинків і будівель в Літтоні втрачено.

"Місто отримало структурні пошкодження, згоріло 90% села, в тому числі центр міста", - повідомив член парламенту Бред Віс.

Він сказав, що пожежа також завдала серйозної шкоди гідроелектростанціям Британської Колумбії і шосе, обмеживши під'їзд до Літтона по дорозі.

Крім того, в останні 24 години в Британській Колумбії було зареєстровано 62 нових пожежі, що змусило владу видати нові накази про евакуацію, від яких постраждали близько 700 осіб в регіоні Карібу Британської Колумбії.

Мер Літтона Ян Полдерман наказав усім у місті, де проживає 250 осіб, виїхати пізно в середу. Жителям ще 87 будинків на північ від Літтона також було наказано виїхати в середу.

Нагадаємо, що пожежа в Канаді викликана рекордною спекою. Він знищив містечко Літтон.

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