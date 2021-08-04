Пожарные ликвидировали огонь на складах в Киеве

К ликвидации огня было привлечено 16 единиц техники и 85 мужчин личного состава подразделений Главного управления ГСЧС.

Известно, что пожар возник в 1-этажном складском здании, размером 45х12 м. В 14:23 пожарным удалось локализовать огонь. Уже в 15:52 возгорание - ликвидировали.

"Тушение пожара осложнялось отсутствием вблизи противопожарных гидрантов. Ближайший гидрант находится на расстоянии 400 м от места пожара, тем самым тратится время спасателей на прокладку магистральных линий и поиска водоисточников", - отмечает пресс-служба.