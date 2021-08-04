Пожарные ликвидировали огонь на складах в Киеве
В 12:43 центру ГСЧС сообщили о масштабном пожаре, который возник на улице Куреневская 21. Уже в 15:52 огонь удалось ликвидировать.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
К ликвидации огня было привлечено 16 единиц техники и 85 мужчин личного состава подразделений Главного управления ГСЧС.
Известно, что пожар возник в 1-этажном складском здании, размером 45х12 м. В 14:23 пожарным удалось локализовать огонь. Уже в 15:52 возгорание - ликвидировали.
"Тушение пожара осложнялось отсутствием вблизи противопожарных гидрантов. Ближайший гидрант находится на расстоянии 400 м от места пожара, тем самым тратится время спасателей на прокладку магистральных линий и поиска водоисточников", - отмечает пресс-служба.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о возгорании, которое произошло на складах в Киеве.