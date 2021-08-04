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Пожежники ліквідували вогонь на складах у Києві

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Київ, Середа 04 серпня 2021 16:23
Пожежники ліквідували вогонь на складах у Києві Фото: пожежники ліквідували вогонь на складах у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Близько о 12:43 центру ДСНС повідомили про масштабну пожежу, яка виникла на вулиці Куренівська 21. Вже о 15:52 вогонь вдалося ліквідувати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

До ліквідації вогню було залучено 16 одиниць техніки й 85 чоловіків особового складу підрозділів Головного управління ДСНС.

Відомо, що пожежа виникла в 1-поверховій складській будівлі, розміром 45х12 м. Близько о 14:23 вогнеборцям вдалося локалізувати вогонь. Вже о 15:52 пожежники ліквідували займання.

"Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю поблизу протипожежних гідрантів. Найближчий гідрант знаходиться на відстані 400 м від місця пожежі, тим самим витрачається час рятувальників на прокладання магістральних ліній та пошуку вододжерел", - відзначає пресслужба.

Фото: пожежники ліквідували вогонь на складах у Києві (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про займання, яке сталося на складах у Києві.

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