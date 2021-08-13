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Пожарная опасность в Украине: восемь областей под угрозой

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине предупредили о пожарной опасности в 8 областях. Кроме того, спасатели сообщили, что запрещается в течение пожароопасного периода.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня и завтра объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в 8 областях:

  • Харьковской,
  • Луганской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Черниговской,
  • Киевской,
  • Ровенской,
  • Винницкой областях.

16 августа также предупреждение объявили в:

  • северных,
  • центральных,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Харьковской,
  • Луганской областях.

В ГСЧС отметили, что в течение пожароопасного периода запрещается:

  • разведение костров в лесу (кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах);
  • заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов, за исключением тех, что используются с лесохозяйственной целью;
  • курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки.
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