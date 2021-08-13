Пожежна небезпека в Україні: вісім областей під загрозою
В Україні попередили про пожежну небезпеку у 8 областях. Крім того, рятувальники повідомили, що забороняється упродовж пожежонебезпечного періоду.
Сьогодні і завтра оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у 8 областях:
- Харківській,
- Луганській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Чернігівській,
- Київській,
- Рівненській,
- Вінницькій областях.
16 серпня таклж попередження оголосили у:
- північних,
- центральних,
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Харківській,
- Луганській областях.
У ДСНС зазначили, що упродовж пожежонебезпечного періоду забороняється:
- розведення багать у лісі (крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);
- заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються з лісогосподарською метою;
- палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки.