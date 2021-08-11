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Пожарная опасность в Украине: какие области под угрозой

Автор: Анастасия Рокитна

Спасатели предупредили о пожарной опасности в Украине. Стало известно, какие области под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, погода в Украине в среду, 11 августа, может резко измениться во многих регионах. Синоптики предупреждают о грозах, шквалах и проливных дождях. А вот температура воздуха будет высокой почти во всех областях.

Напомним, в Украине сегодня объявлено штормовое предупреждение. Непогода будет бушевать в пяти областях.

Ранее синоптики предупредили, что погода в Украине резко изменится.

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