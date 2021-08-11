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Грозы, град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение в пяти областях

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Среда 11 августа 2021 08:36
Грозы, град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение в пяти областях Фото: в пяти областях объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине сегодня объявлено штормовое предупреждение. Непогода будет бушевать в пяти областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, днем ​​11 августа во юго-восточной части страны ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (I уровень
опасности, желтый).

Непогода затронет следующие области:

  • Харьковскую
  • Донецкую
  • Днепропетровскую
  • Запорожскую
  • Херсонскую

Грозы, град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение в пяти областях

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