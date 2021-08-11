Грозы, град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение в пяти областях
Фото: в пяти областях объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня объявлено штормовое предупреждение. Непогода будет бушевать в пяти областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, днем 11 августа во юго-восточной части страны ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (I уровень
опасности, желтый).
Непогода затронет следующие области:
- Харьковскую
- Донецкую
- Днепропетровскую
- Запорожскую
- Херсонскую