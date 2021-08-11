Пожарная опасность в Украине: какие области под угрозой
Фото: в Украине предупредили о пожарной опасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Спасатели предупредили о пожарной опасности в Украине. Стало известно, какие области под угрозой.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Отметим, погода в Украине в среду, 11 августа, может резко измениться во многих регионах. Синоптики предупреждают о грозах, шквалах и проливных дождях. А вот температура воздуха будет высокой почти во всех областях.
Напомним, в Украине сегодня объявлено штормовое предупреждение. Непогода будет бушевать в пяти областях.
Ранее синоптики предупредили, что погода в Украине резко изменится.