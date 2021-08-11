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Пожежна небезпека в Україні: які області під загрозою

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Київ, Середа 11 серпня 2021 09:12
Пожежна небезпека в Україні: які області під загрозою Фото: в Україна попередили про пожежну небезпеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Рятувальники попередили про пожежну небезпеку в Україні. Стало відомо, які області під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, погода в Україні в середу, 11 серпня, може різко змінитися в багатьох регіонах. Синоптики попереджають про грози, шквали та проливні дощі. А ось температура повітря буде високою майже у всіх областях.

Нагадаємо, в Україні сьогодні оголошене штормове попередження. Негода вируватиме у п'яти областях.

Раніше синоптики попередили, що погода в Україні різко зміниться.

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