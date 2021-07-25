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Пожарная опасность: какие области под угрозой

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине значительно поднялась температура воздуха. Синоптики предупредили о пожарной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в восточных, Волынской, Житомирской областях, 26 июля и во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Такая погода будет минимум до 26 июля.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие выходные порадует солнечной и сухой погодой. Однако синоптики предупреждают о том, что местами температура воздуха начнет снова резко подниматься и будет достаточно жарко.

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пожарная опасностьПогода в Украине