Пожежна небезпека: які області під загрозою

В Україні значно поднялась температура повітря. Синоптики попередили про пожежну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні у східних, Волинській, Житомирській областях, 26 липня і у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Така погода буде мінімум до 26 липня.
Раніше повідомлялось, що погода в Україні в найближчі вихідні порадує сонячною і сухою погодою. Однак синоптики попереджають про те, що місцями температура повітря почне знову різко підніматися і буде досить спекотно.