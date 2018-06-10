На пожежі на заводі BMW в Німеччині постраждало кілька людей

Троє пожежників отримали поранення

В результаті пожежі, яка сталася сьогодні, 10 червня, на заводі автоконцерну BMW в місті Ландсхут (Баварія), в Німеччині, постраждало 3 людини. Про це інформує видання Passauer Neue Presse.

Троє пожежників отримали поранення, один з них направлений у лікарню для лікування.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що на заводі автоконцерну BMW загорілося приміщення з продуктами з вмістом магнію.

Місцева влада закликала жителів Ландсхута закрити вікна і двері. Крім того, у зв'язку з пожежею на автомобільному заводі призупинили рух поїздів на ділянці залізниці між Верт-ан-дер-Изаром і Ландсхутом.

Нагадаємо, військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 3 статті 425 ККУ за фактом пожежі на спорткомплексі Міноборони у Львові.

"Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні (частина 3 стаття 425 Кримінального кодексу України) проводить Шевченківський відділ Національної поліції, а процесуальне - військова прокуратура Львівського гарнізону", - написав Сенюк.