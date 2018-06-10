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Интервью

По факту пожара на спорткомплексе СКА во Львове открыто уголовное производство

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 17:01
Фото: пожар на спорткомплексе (facebook.com/Олег Сенюк)
Фото: пожар на спорткомплексе (facebook.com/Олег Сенюк)

Продолжается комплекс следственных действий

Военная прокуратура по факту пожара на спорткомплексе Минобороны во Львове открыла уголовное производство по ч. 3 статьи 425 УКУ - о халатном отношении к военной службе. Об этом сообщил военный прокурор Западного региона Олег Сенюк на своей странице в соцсети Facebook.

"Досудебное расследование в указанном уголовном производстве (часть 3 статья 425 Уголовного кодекса Украины) проводит Шевченковский отдел Национальной полиции, а процессуальное - военная прокуратура Львовского гарнизона", - написал Сенюк.

Он отметил, что продолжается комплекс следственных действий.

По словам прокурора, в результате пожара уничтожены крыша, третий этаж и часть помещений на втором этаже здания. 

Чорні стіни, вибиті вікна, знищені дах, третій поверх та частина приміщень другого поверху будівлі. Сьогодні, 10 червня,...

Опубліковано Олегом Сенюком 10 червня 2018 р.

Напомним, во Львове сегодня ночью произошел крупный пожар на спорткомплексе СКА.

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Теги публикации: Министерство обороны РФ, Львов, пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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