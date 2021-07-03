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При пожаре в Канаде погибли семь человек

Автор: Даша Харченко

В результате пожара в жилом доме в провинции Альберта на западе Канады погибли семь человек. Из них было четверо детей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на СВС.

Пожар случился в городе Честермер в 16 километрах от Калгари - административного центра Альберты.

Отмечается, что в доме проживали две мусульманские семьи.

На данный момент причины пожара устанавливаются.

Напомним, масштабный лесной пожар уничтожил небольшой город в Канаде.

Природные пожары в стране последовали после того, как трижды был побит канадский рекорд самой высокой температуры воздуха.

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