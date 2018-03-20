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На пожарах в Украине за неделю погибли 34 человека, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 00:45
Фото: ликвидация пожара (ГСЧС)
Фото: ликвидация пожара (ГСЧС)

В течение недели на водных объектах погибли 10 человек

На пожарах в Украине за неделю, с 12 по 18 марта 2018 года, погибли 34 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Ликвидировано 712 пожаров, спасены на пожарах 18 человек и не допущено уничтожение огнем 317 зданий и 36 ед. техники. На пожарах погибли 34 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение недели подразделения ГСЧС осуществляли выезды для проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мероприятий.

В целом, с начала недели зарегистрировано почти 1,2 тыс. чрезвычайных происшествий, на которых спасены 29 человек. Кроме того, отмечается, что в течение недели на водных объектах погибли 10 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2018 года на пожарах в Украине уже погибли более 600 человек, а пострадали почти 350 человек.

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Теги: пожар, ГСЧС
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