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На пожежах в Україні за добу загинули 14 людей, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 11:38
Фото: пожежа (cv.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа (cv.dsns.gov.ua)

На пожежах в Україні з початку року загинула 641 людина

На пожежах в Україні за добу загинули 14 людей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Впродовж минулої доби 21 березня вогонь забрав життя 14 українців", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загалом, з початку року показник загиблих та постраждалих на пожежах становить вже 641 та 375 осіб відповідно. При цьому, із 10 188 пожеж, понад 6,5 тисяч випадків сталися саме у помешканнях громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на пожежах в Україні за тиждень, з 12 по 18 березня 2018 року, загинули 34 особи. Впродовж тижня підрозділи ДСНС здійснювали виїзди для проведення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів. Загалом, з початку тижня зареєстровано майже 1,2 тис. надзвичайних подій, на яких врятовано 29 осіб. Крім того, зазначається, що протягом тижня на водних об’єктах загинули 10 осіб.

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Теги: пожежа, ДСНС
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