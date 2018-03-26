На пожарах в Украине за неделю погибли 62 человека, - ГСЧС

На водных объектах страны за неделю погибли 7 человек

На пожарах в Украине за неделю, с 19 по 25 марта 2018 года, погибли 62 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, за указанный период подразделения ГСЧС осуществляли выезды для проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мероприятий.

"Ликвидировано 863 пожара, спасены на пожарах 34 человека и не допущено уничтожение огнем 409 зданий и 44 ед. техники. На пожарах погибли 62 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3,2 млн гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на водных объектах страны за неделю погибли 7 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 24 марта, в городе Хыров Львовской области, выгорело здание бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в последние годы действовал в отель.