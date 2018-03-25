Во Львовской области произошел пожар в отеле

Во Львовской области сгорел бывший коллегиум иезуитов

В городе Хыров Львовской области, горело здание бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в последние годы действовал отель. Об этом сообщает ZAXID.NET.

В частности сообщается, что в субботу, 24 марта, в городе Хыров, что в Старосамборском районе Львовской области, около 14:00 возник пожар на территории бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в советские времена располагалась военная часть, а в последние годы действовал отель.

Пожар распространился на всю площадь крыши здания. Позже огонь распространился и на нижние этажи.

По состоянию на 20:00 24 марта, по сообщению спасателей, пожар в недействующем оздоровительном комплексе удалось локализовать.

Комплекс построен в 1886 году, и достроен в 1904 году в стиле неоренессанса, он является памятником архитектуры местного значения.

Напомним, как сообщалось ранее, на пожарах в Украине с начала года погиб 641 человек.