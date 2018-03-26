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На пожежах в Україні за тиждень загинули 62 особи, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 22:27
Фото: пожежа (facebook.com MNS.GOV.UA)
Фото: пожежа (facebook.com MNS.GOV.UA)

На водних об’єктах країни за тиждень загинули 7 осіб

На пожежах в Україні за тиждень, з 19 по 25 березня 2018 року, загинули 62 особи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державнї служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, за вказаний період підрозділи ДСНС здійснювали виїзди для проведення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів.

"Ліквідовано 863 пожежі, врятовано на пожежах 34 особи та не допущено знищення вогнем 409 будівель і 44 од. техніки. На пожежах загинуло 62 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3,2 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що на водних об’єктах країни за тиждень загинули 7 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в суботу, 24 березня, в місті Хирів Львівської області, вигоріло приміщення колишнього колегіуму єзуїтів з каплицею, де в останні роки діяв готель.

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Теги публікації: пожежа, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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