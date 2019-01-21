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В Кировоградской области столкнулись два легковых автомобиля, есть погибшие и пострадавшие

Новости » Происшествия    21.01.2019 - 20:27
В Кировоградской области столкнулись два легковых автомобиля, есть погибшие и пострадавшие
Фото: ДТП в Кировоградской области (kr.dsns.gov.ua)

Авария произошла в районе села Калаколово

В Кировоградской области в районе села Калаколово 20 января произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли два человека, еще трое травмированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Кировоградской области.

Как сообщается, авария произошла около 15:00 - на трассе столкнулись автомобили Geely и Renault Kangoo.

В результате аварии на месте ДТП погибли 2 человека, еще 3 человека получили повреждения. Как сообщается, спасателям пришлось деблокировать из поврежденных машин одного погибшего и одного пострадавшего.

 

Фото: ДТП в Кировоградской области (kr.dsns.gov.ua)

Как писало РБК-Украина, ранее в Киеве на улице газопроводной также произошла авария с участием ГАЗели и Toyota, в результате которой водитель Toyota и его жена получили легкие ушибы, водитель газели скрылся с места столкновения.

Также 18 января в Богодуховском районе Харьковской области из-за дорожно-транспортной катастрофы погибли два человека - пассажиры легковой машины, выехавшей на встречную полосу.

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