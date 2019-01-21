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У Кіровоградській області зіткнулися два легкових автомобіля, є загиблі і постраждалі

Новини » Надзвичайні події    21.01.2019 - 20:27
У Кіровоградській області зіткнулися два легкових автомобіля, є загиблі і постраждалі
Фото: ДТП у Кіровоградській області (kr.dsns.gov.ua)

Аварія сталася в районі села Калаколове

У Кіровоградській області в районі села Калаколове 20 січня сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули дві людини, ще троє травмовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Кіровоградській області.

Повідомляється, що аварія сталася близько 15:00 на трасі зіткнулися автомобілі Geely і Renault Kangoo.

У результаті аварії на місці ДТП загинули 2 людини, ще 3 людини отримали поранення. Як повідомляється, рятувальникам довелося деблокувати з пошкоджених машин одного загиблого і одного потерпілого.

 

Фото: ДТП у Кіровоградській області (kr.dsns.gov.ua)

Як писало РБК-Україна, раніше в Києві на вулиці газопровідній сталася аварія за участю ГАЗелі і Toyota, в результаті якої водій Toyota і його дружина отримали легкі удари, водій газелі зник з місця зіткнення.

Також 18 січня у Богодухівському районі Харківської області через дорожньо-транспортну катастрофу загинули дві людини - пасажири легкового автомобіля, виїхала на зустрічну смугу.

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