С начала года на пожарах в Украине погибли более 600 человек

С начала 2018 года на пожарах в Украине уже погибли более 600 человек, а пострадали почти 350 человек. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, только за минувшие сутки на пожарах в Украине погибли 5 человек. А всего с начала года по состоянию на утро субботы, 17 марта 2018 года, огонь унес жизни 601 человека на территории страны, еще 349 человек пострадали.

Как доложили в ГСЧС, в этом году уже зафиксировано 9562 пожара в Украине, из которых в жилом секторе - 6226, в производственной сфере - 485, на транспорте - 663, другие - 2188. Только в течение минувших суток в стране произошло 94 возгорания.

К тому же в ведомстве отчитались, что в этом году уже удалось спасти 469 человек, трое из которых - в течение минувших суток.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение прошлой недели (с 05.03 по 11.03) на пожарах в Украине погибли 43 человека.