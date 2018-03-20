На пожежах в Україні за тиждень загинули 34 особи, - ДСНС

На пожежах в Україні за тиждень, з 12 по 18 березня 2018 року, загинули 34 особи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Ліквідовано 712 пожеж, врятовано на пожежах 18 осіб та не допущено знищення вогнем 317 будівель і 36 од. техніки. На пожежах загинули 34 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5,3 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, впродовж тижня підрозділи ДСНС здійснювали виїзди для проведення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів.

Загалом, з початку тижня зареєстровано майже 1,2 тис. надзвичайних подій, на яких врятовано 29 осіб. Крім того, зазначається, що Протягом тижня на водних об’єктах загинули 10 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 2018 року на пожежах в Україні вже загинуло понад 600 людей, а постраждало майже 350 осіб.