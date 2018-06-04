На пожежах в Україні за тиждень загинули 20 осіб, - ДСНС

Протягом тижня на водних об’єктах загинули 46 осіб

На пожежах в Україні за тиждень, з 28 травня по 3 червня 2018 року, загинули 20 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, за тиждень в Україні було зареєстровано 2 870 надзвичайних подій, в результаті вжитих заходів врятовано 30 осіб.

"Ліквідовано 2 479 пожеж, врятовано на пожежах 24 особи та не допущено знищення вогнем 564 будівель і 46 одиниць техніки. На пожежах загинуло 20 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 11,1 млн гривень. Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 46 осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що за тиждень піротехніки ДСНС здійснили 229 виїздів, у ході яких було знищено 1 тис. 974 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 4 червня зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.