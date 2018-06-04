Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На пожежах в Україні за тиждень загинули 20 осіб, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 22:16
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Протягом тижня на водних об’єктах загинули 46 осіб

На пожежах в Україні за тиждень, з 28 травня по 3 червня 2018 року, загинули 20 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, за тиждень в Україні було зареєстровано 2 870 надзвичайних подій, в результаті вжитих заходів врятовано 30 осіб.

"Ліквідовано 2 479 пожеж, врятовано на пожежах 24 особи та не допущено знищення вогнем 564 будівель і 46 одиниць техніки. На пожежах загинуло 20 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 11,1 млн гривень. Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 46 осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що за тиждень піротехніки ДСНС здійснили 229 виїздів, у ході яких було знищено 1 тис. 974 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 4 червня зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +28
Теги публікації: пожежа, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top