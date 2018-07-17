На пожежах в Україні за тиждень загинули 13 осіб, - ДСНС

Крім того, за тиждень 54 особи загинули на водних об'єктах

На пожежах в Україні за тиждень, з 9 по 15 липня поточного року, загинули 13 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, за вказаний період рятувальники зафіксували понад 2 тис. надзвичайних подій, на яких співробітники ДСНС врятували 48 людей.

Зокрема, за тиждень в Україні ліквідували понад 1,6 тис. пожеж, на яких врятовано 10 осіб. Разом з тим, 13 осіб на пожежах врятувати не вдалося. Крім того, зазначається, що вогнем завдано збитків на понад 7 млн гривень.

Також повідомляється, що на воді за тиждень загинули 54 особи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Києві згорів хостел, на пожежі постраждали 6 осіб, п'ятеро з них наразі у лікарні з опіками.