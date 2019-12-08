Гончарук взял расследование пожара в одесском колледже под личный контроль

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук собрал совещание с руководством города и области, а также с руководством ГСЧС

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук взял ход расследования пожара в одесском колледже под личный контроль. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гончарук собрал совещание с руководством города и области, а также с руководством Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Премьер написал, что дал поручение председателю ГСЧС немедленно отстранить от исполнения обязанностей на время расследования начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка, и принять соответствующие кадровые решения.

Председателю ОГА Гончарук дал поручение отстранить руководителя Департамента образования Александра Левчака и также принять по нему соответствующие кадровые решения.

По его словам, со вторника начнет работу правительственная комиссия, которая должна установить все причины пожара.

Напомним, утром воскресенья, 8 декабря, под завалами на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружили еще два тела, число погибших выросло до 10 человек.

Одесские правоохранители установили первых подозреваемых в деле о пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе. Полиция задержала 2 человек. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении.