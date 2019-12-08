Після пожежі в коледжі в Одесі залишаються зниклими безвісти 8 осіб

Фото: пожежа в Одесі (dsns.gov.ua)

Гончарук взяв хід розслідування пожежі в одеському коледжі під особистий контроль

Місцезнаходження восьми осіб, які ймовірно знаходилися в згорілій будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, до сих пір залишається невідомі. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

"Ще 8 осіб досі вважаються зниклими безвісти. Рятувальники не припиняють пошуків. Держава надасть повну підтримку в усьому тим, хто втратив рідних. Прийміть мої щирі співчуття", - написав Гончарук.

Нагадаємо, Олексій Гончарук взяв хід розслідування пожежі в одеському коледжі під особистий контроль.

Вранці неділі, 8 грудня, під завалами на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виявили ще два тіла, число загиблих зросло до 10 осіб.

Одеські правоохоронці встановили перших підозрюваних у справі про пожежу в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі. Поліція затримала 2 чоловік. Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру.