Пожар в запорожской больнице: в Минздраве рассказали, как будет работать учреждение

Запорожская областная инфекционная больница продолжит работать в штатном режиме. Но часть пациентов должны перевести в другие учреждения.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 061.ua.
Он отметил, что из-за невысокой загруженности больниц пациентами с коронавирусом, есть возможность распределить людей в другие заведения.
"Из того, что я сегодня услышал, больница будет работать в обычном режиме, но есть смысл перевести больных в другие медучреждения, но это будет решаться позже, а пока 18 пациентов находятся в больнице. Я думаю, что их можно перевести в другие больницы, сейчас нет такой загруженности больными на COVID-19. Все мы знаем, что сейчас стабилизировалась ситуация", - рассказал Степанов.
Сегодня министр также заявил, что четырех погибших во время пожара в больнице было спасти почти невозможно.
Напомним, минувшей ночью произошел пожар в одной из палат реанимационного отделения инфекционной больницы Запорожья. В результате пожара погибли четыре человека - врач и трое пациентов, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Как писало РБК-Украина, в Запорожье создали комиссию, которая должна разобраться в причинах пожара в инфекционной больнице, где погибли люди. На месте происшествия создали пункт дезинфекции.
Также известно, что семьям погибших в результате пожара выделят по 50 тысяч гривен.